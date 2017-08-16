Adana'da üniversite öğrencisi bir genç kız, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından kamyonetle ezildi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki Ece Ç., kaldırıldığı hastanede 17 gündür koma halinde hayat mücadelesi verirken, olayın zanlısı erkek arkadaşının ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce iki televizyon kanalında yarışmaya katılan ve en son katıldığı yemek programında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Ç. (23), Adana'da 31 Temmuz günü sevgilisi İbrahim D.'nin kamyonetiyle gezmeye çıktı.



ARKADAŞLARINI ARAYIP "GELİN BENİ ALIN" DEDİ



Ancak bir süre sonra Ç., arkadaşlarını arayarak bulunduğu adresi bildirdi ve "Gelin beni alın" dedi. Bunun üzerine eski sevgilisi Hüseyin A. ve diğer arkadaşları Ece'yi almaya geldi. Ç., araçtan inmek istedi ancak sevgilisi buna izin vermedi.



Bir süre yaşanan tartışmadan sonra Ç. zorla araçtan indirildi. Bunun üzerine sinirlenen İbrahim D. olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra olay yerine gelen İbrahim D., Ece Ç. ve Hüseyin A.'ya çarptı. İbrahim D. olay yerinden geri geri kaçmak isterken de Ece Ç.'nin üzerinden geçti.

17 GÜNDÜR KOMADA

Olaydan sonra Ece'nin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla iki yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Ç.'nin durumu ağır olduğu için özel hastaneden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balacalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyninden ameliyat olan Ç. 17 günden bu yana komadan çıkamadı.



Bitkisel hayattaki genç kızın sakat kalacağı öğrenildi. Diğer yaralı Hüseyin A.'nın ise hafif yaralı olduğu olaydan sonra taburcu olduğu belirlendi.



'İSTEMEDEN BİR KAZA' OLDUĞUNU SÖYLEDİ, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST KALDI



Polis, olaydan sonra tahkikat başlattı. Sevgilisine çarpan ve kızın eski erkek arkadaşını da yaralayan İbrahim D. olaydan 5 gün sonra yakalandı. İbrahim D. ifadesinde sevgilisine çarpmak istemediğini ancak istemeden bir kaza olduğunu söyledi. İbrahim D. ifadesi alındıktan sonra emniyetten tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, erkek arkadaşı tarafından ezilen ve 17 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ece Ç.'nin daha önce 2 televizyon yarışmasına katıldığı, son katıldığı yemek programında ise 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı ortaya çıktı. Kazandığı parayla kendine ev tutup ailesinden ayrı yaşayan Ç.'nin kalan parayla da geçimini sağladığı öğrenildi.



17 gündür hastanede tedavi gören Ç.'nin kazanın ardından bir gözünün kör olduğu, beyin cerrahi bölümünde ise bilinci kapalı şekilde tedavi gördüğü bildirildi.