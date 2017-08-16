DHA'nın haberine göre, Bursa'da dün öğle saatlerinde Atıcılar Mahallesi'nde meydana gelen kaza görenleri şoke etti. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç birbirinin üstüne çıkarken, ortalık adeta savaş alanına döndü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri başka kaza olmaması için tedbir aldı. Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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YORUMLAR 1
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Misafir 2 dakika önceKURAL İHLALİ YAPAN O KADAR ÇOK İNSAN VARKİ. BURSALIYIM, BİR İŞ İÇİN 2 KM. GİDİP GELDİM 2 TANE CİDDİ KAZA ATLATTIM. BİR DE KURAL İHLALİ YAPAN KENDİNİ HAKLI GÖRÜYOR YA ONA DELİ OLUYORUM.00
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Misafir 6 dakika önceDönüş yapan siyah araç körmü00