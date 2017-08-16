DHA'nın haberine göre, Bursa'da dün öğle saatlerinde Atıcılar Mahallesi'nde meydana gelen kaza görenleri şoke etti. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç birbirinin üstüne çıkarken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri başka kaza olmaması için tedbir aldı. Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.