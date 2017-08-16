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Bartın'da halı silkeleyen 3 üniversiteli 4 metre yükseklikten düştü

Önlerinde bulunan korkuluğun kopması sonucu dengesini kaybeden 3 öğrenci, 4 metreden beton zemine düştü

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:38:27 Güncelleme: 10:59:39 DHA

Bartın'da evin penceresinden halı silkelerken korkuluğun kopması sonucu 4 metre yükseklikten düşen 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, 4 katlı apartmanın 1´inci katında oturan üniversite öğrencileri 18 yaşındaki İsmail Malkaç, 19 yaşındaki Seçkin Zabınca ve 20 yaşındaki Mustafa Cihangiroğlu pencereden halı silkelemeye başladı.

Önlerinde bulunan korkuluğun kopması sonucu dengesini kaybeden 3 öğrenci, 4 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri öğrencilere müdahalede bulundu.

Öğrenciler, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan öğrencilerin tedavisi devam ediyor.

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