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Prens Suud ve ailesi Bodrum'da

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:43:33 İHA

Vatandaşların meraklı bakışları arasında koruma ordusuyla gezen prensi kimse tanımadı

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    Suudi Arabistanın en zengin veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud Bodrum sokaklarında elinde tesbihi ile gezdi.

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    Bodrum marinasına inen prens koruma ordusu ile birlikte sokak sokak dolaştı.

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    Meraklı bakışlar arasında yürüyen prensi kimse tanımadı.

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    Kareli lacivert bir gömlek ve lacivert bir şortla dolaşan prensin elindeki Zaza tesbihi ise dikkatlerden kaçmadı.

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    Prense Başbakanlık danışmanı Taha Genç eşlik etti.

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