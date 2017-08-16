16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:43:33 | Güncelleme: 11:01:00
İHA
Vatandaşların meraklı bakışları arasında koruma ordusuyla gezen prensi kimse tanımadı
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Suudi Arabistanın en zengin veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud Bodrum sokaklarında elinde tesbihi ile gezdi.
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Bodrum marinasına inen prens koruma ordusu ile birlikte sokak sokak dolaştı.
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Meraklı bakışlar arasında yürüyen prensi kimse tanımadı.
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Kareli lacivert bir gömlek ve lacivert bir şortla dolaşan prensin elindeki Zaza tesbihi ise dikkatlerden kaçmadı.
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Prense Başbakanlık danışmanı Taha Genç eşlik etti.
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MEKAN KAPATTI
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
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Milas - Bodrum havalimanına iniş yapan kraliyet uçağımda 300 valiz ve 30 bisikletle çıkmıştı.
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Geldiği gün bisiklete binen prens bugün ise cennet koyda yürüyüş yaptı.
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Akşam Yalıkavak mahallesinde yemek yiyen prens daha sonra Bodrum merkeze geçerek çarşıyı dolaştı.
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40 kişilik koruma ekibiyle Bodrum marina, Neyzen Teyfik caddesinde gezen prens ailesi ile birlikte bir kafeye oturdu.
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Kafeyi kapatan prens yaklaşık 2 saat boyunca ailesi ve yakın dostlarıyla sohbet etti.
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32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prensin 'Kingdom 5 KR' isimli süper lüks yatıda Cennetkoy da hazır bekliyor. Gündüzleri yata geçen prens ailesi ile birlikte su sporları yapıyor.
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88 metre uzunluğundaki, yatak ve yemek odası altınla kaplı, üzerinde helikopteri olan yatında füze kalkanı da yer alıyor.