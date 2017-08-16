ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mehmet Karabay
GÜNDEM

16 Ağustos atama kararları | Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda önemli atama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı'na atama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Karabay'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:45:10 Güncelleme: 10:46:35 AA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Karabay atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığına, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Karabay'ın atanması uygun görüldü.

Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 74'üncü maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince yapıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER