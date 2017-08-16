FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" suçundan yargılandıkları davadan tahliye edildikten sonra "darbeye teşebbüs" soruşturması nedeniyle tekrar tutuklanan, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ali Akkuş duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan yargılama sırasında serbest bırakılmalarına karar verilmesinin ardından haklarında elde edilen ve çözumlemesi yapılan ek deliller uyarınca, terör örgütüyle organik bağlarının yoğunluğu ve çeşitliliğine göre eylemlerinin bir bütün olarak mensup oldukları terör örgütünün nihai amacı olan "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alındığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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