Kocaeli'de bir pizza firmasında motosikletli kurye olarak çalışan Murat G., tartıştığı eşi Mirzah G.'nin boğazını kesti. Olayın ardından kaçan zanlı, bir saat sonra çalıştığı yere gittiği eşinin amcasını pizza kutusundan çıkardığı pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın ile amcası hastaneye kaldırılırken zanlı polis tarafından yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığı bilgilere göre, bir pizza firmasında motosikletli kurye olarak çalışan Murat G., Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mirzah G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Murat G. mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşular genç kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarıyla ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekipler tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 EL ATEŞ ETTİ



Eşini bıçakladıktan sonra kaçan Murat G., bir saat sonra çalıştığı pizzacıya ait kurye motosikletiyle Köseköy Dumlupınar Mahallesi'nde eşinin amcası Mahsun Y.'nin çalıştığı oto yıkamacıya geldi. Murat G. pizza kutusuna sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp 2 el ateş ettikten sonra kaçtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mahsun Y. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayın ardından motosikletle kaçan Murat G. Başiskele Bahçecik mevkisinde polis tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Eşini ve amcasını ağır yaralayan Murat G. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.