Günümüzde büyük sıkıntılara neden olan enerji sorununa çözüm olabilecek sistem bir Türk tarafından hayata geçirildi. Amerika’da Elekrik mühendisliği üzerine tahsil yapan Sabahattin Algan’ın bu yeni buluşu, elektrik şebekesine bağlı olan bir elektrik cihazın, şebekeden güç çekmeden çalışmasını sağlaığını iddia etti.

İsmi “Bahar Enerjisi” olarak düşünülen bu icadın, her türlü elektrikle çalışan cihazın sarfiyatını sıfırladığı için bütün elektrikli cihazlarda kullanılabileceği belirtildi. Algan, 5 senelik bir uğraşın sonunda bu buluşu bitirebildiğini söyledi.

Şu anda Gravitasyon ve Elektromanyetik üzerine çalışmaları olan ve yeni projelere imza atmak isteyen Algan, icadın hangi amaçla yapıldığı hakkında “İcadım tam olarak; Elektrik şebekesine bağlı olan bir elektrik cihazının çalışması anında onun gücü kadar elektrik şebekesinde çektiği enerjiyi sıfırlıyor. Yani o cihaz elektrik şebekesine bağlı olan bu elektrik cihazı çalışmaya başladıktan itibaren bağlı olduğu elektrik şebekesinde hiçbir güç veya enerji çekmemektedir.” dedi.



ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDEN, ELEKTROMANYETİK MÜHENDİSLİĞİNE…



Sabahattin Algan, Elektrik mühendisliği üzerine Amerika’da tahsil yaptı. Amerika’da bir süre çalıştı. Ardından Almanya’ da laboratuvar araştırmaları yapan bir fizik firmasına geçerek orada araştırmalarını yürütmeye devam etti. Bu firmada Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) üzerine çalışmalarını kaydettikten sonra İsveç’e geçti. 15-20 yıl İsveç’te bulunan Algan, çalışmalarıyla ilgili olarak “İsveçte geliştirdiğim ve gaz deşarjlı lambaların çalıştırması mevzuunda etütlerde bulundum ve bir icat geliştirdim.” dedi.

Lund Üniversitesi’nde de çalışmalar yapan Algan, “Ben uzun zamandır elektro manyetik alanlar üzerinde bir etütte bulunuyorum.” dedi ve ardından sözlerine, “Bu maksatla da İsveç’te bunun üzerine Lund Üniversitesi’nde ki hocalarla teşviki mesai yaparak çalışmalarda bulundum.” diyerek devam etti.

HABER: BAHAR ADIGÜZEL

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