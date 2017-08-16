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11 gazeteciye Bylock'tan tutuklama talebi

Bylock'tan gözaltına alınan 11 gazeteciye tutuklama talebi

Bylock soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli gazeteci hakkında tutuklama talep edildi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:28:56 Güncelleme: 13:08:11 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gazeteci hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından, tutuklama talep edildi. 11 isim tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 21 dakika önce
    HAİNLER
  • Misafir 21 dakika önce
    asın gitsin amerikan ajanlarını
  • Misafir 31 dakika önce
    by locklar kolay desifre olmuslar.peki numloc lar nerede?
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