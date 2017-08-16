Tokat'ta ölümünden beş gün sonra bulunup otopsi işlemleri için devlet hastanesi morguna getirilen cenazeden yayılan koku hastalara zor anlar yaşattı.



Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesinde geçtiğimiz gün fark edilen olayda damadı, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan 3 çocuk babası 75 yaşındaki A. K.'yi merak ederek evine gitti. Evde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşan damat ekiplere haber verdi.





YAYILAN KOKU NEDENİYLE HASTANEDEKİLER ZOR ANLAR YAŞADI



Yaşlı adamın cenazesi bugün otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bir süre sonra hastanenin morg ve birinci katında bulunan bazı poliklinik bölümlerine koku yayılmaya başladı. Ölümünden beş gün sonra bulunan cenazeden yayılan ceset kokusu hastane personeline ve hastalara zor anlar yaşattı. Hastane içerisinde bulunan vatandaşlar kokuya karşı burunlarını kapatırken kimisi de maske takmak zorunda kaldı.





Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze morgdan yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.





HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ



Öte yandan Tokat Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Saat 18:45'te Niksar ilçesinden yakınları tarafından yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği belirtilen A.K.l isimli ceset savcılık makamının talimatı üzerine otopsi yapılmak üzere hastanemize getirilerek morga konulmuştur. Nöbetçi savcı tarafından otopsi işlemini ertesi sabah yapılacağının belirtilmesi üzerine ceset morgda bekletilmiştir. Nöbetçi savcı tarafından otopsi işlemi 16.08.2017 tarihinde saat 08:30 gibi başlatıp saat: 11.00 gibi bitirilerek ceset sahipleri tarafından hastane morgundan alınmıştır. Çürümüş cesedin kokusu hastanemiz morgundan, laboratuvar, alt kat poliklinikler ve bahçede hissedilmiştir. Cesedin hastanemizden alınmasının hemen ardından hastane yönetimimizce kokudan etkilenen tüm alanlar temizletilmiş ayrıca Tokat Belediyesinin desteğiyle temizlenen alanlara gül kokusu sıkılarak kötü koku bertaraf edilmiştir" denildi.