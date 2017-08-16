CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısının ardındna açıklamalarda bulunuyor. Tezcan, Enis Berberoğlu polemiğine ilişkin olarak, "Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Kumpas alışkanlıklarının biliyoruz. Olmayan suçu uyduruyorlar, ondan sonra rehin alma işlemi yapıyorlar" diye konuştu. Tezcan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yazılı açıklamasına da yanıt verdi.

Tezcan'ın açıklamasından satır başları;

Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Kumpas alışkanlıklarının biliyoruz. Olmayan suçu uyduruyorlar, ondan sonra rehin alma işlemi yapıyorlar. Şimdi de Enis Berberoğlu'nun rehin aldılar. Korkutmak istediklerini hedef gösteriyorlar ama baltayı taşa vurdular.

Dün yanıldık diye özür dilemek zorunda olan onlardı, biz değildik.

ÜNAL'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Bugün AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapmış. Baltayı taşa vurduklarını fark ettikleri de belli. Konuşmaları dinleyin. Hakaret eden kim. 'Ahlaksız bir teklif' dedik. Yok mu böyle bir ahlaksız teklif. Mesaj yolluyorsunuz, 'Sen bizim arzu ettiğimiz gibi konuş, biz seni kurtaralım' mesajının başka şekilde kurulmuş cümleleridir bunlar.

Tek bir mücadelesi var bunların, o da darbenin siyasi ayağın gizleme mücadelesi.

FETÖ ile mücadele konusunda samimi olmadıklarına kanaatim kat be kat güçlendi. Arkada başka bir kripto tuzak mı var bunlara. Yarın bunları derlerse şaşırmayın. Bir kere daha özür dileyebilirler çıkıp da.