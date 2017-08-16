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Bülent Tezcan
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CHP MYK toplantısının ardından Bülent Tezcan'dan açıklama

CHP'den AK Parti Sözcüsü Ünal'ın açıklamalarına yanıt

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yazılı açıklamasına yanıt verdi, "Mesaj yolluyorsunuz, "sen bizim arzu ettiğimiz gibi konuş, biz seni kurtaralım" mesajının başka şekilde kurulmuş cümleleridir bunlar" diye konuştu

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:17:41 Güncelleme: 15:07:22 HABERTURK.COM

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısının ardındna açıklamalarda bulunuyor. Tezcan, Enis Berberoğlu polemiğine ilişkin olarak, "Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Kumpas alışkanlıklarının biliyoruz. Olmayan suçu uyduruyorlar, ondan sonra rehin alma işlemi yapıyorlar" diye konuştu. Tezcan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yazılı açıklamasına da yanıt verdi. 

Tezcan'ın açıklamasından satır başları;

Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Kumpas alışkanlıklarının biliyoruz. Olmayan suçu uyduruyorlar, ondan sonra rehin alma işlemi yapıyorlar. Şimdi de Enis Berberoğlu'nun rehin aldılar. Korkutmak istediklerini hedef gösteriyorlar ama baltayı taşa vurdular. 

Dün yanıldık diye özür dilemek zorunda olan onlardı, biz değildik. 

ÜNAL'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Bugün AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapmış. Baltayı taşa vurduklarını fark ettikleri de belli. Konuşmaları dinleyin. Hakaret eden kim. 'Ahlaksız bir teklif' dedik. Yok mu böyle bir ahlaksız teklif. Mesaj yolluyorsunuz, 'Sen bizim arzu ettiğimiz gibi konuş, biz seni kurtaralım' mesajının başka şekilde kurulmuş cümleleridir bunlar. 

Tek bir mücadelesi var bunların, o da darbenin siyasi ayağın gizleme mücadelesi. 

FETÖ ile mücadele konusunda samimi olmadıklarına kanaatim kat be kat güçlendi. Arkada başka bir kripto tuzak mı var bunlara. Yarın bunları derlerse şaşırmayın. Bir kere daha özür dileyebilirler çıkıp da. 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 25 dakika önce
    Özür dilemek erdem dir, sizde özür dileyin bu vatana millete yaptıklarınız için
  • Misafir 33 dakika önce
    chp bitmiştir oy moy yok
  • Misafir 37 dakika önce
    sorulan sorulara yanıt versene kardeş, laf kalabalığını bırak, sorulara yanıt ver
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