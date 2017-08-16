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Van-Hakkari karayolu
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Van-Hakkari karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekipler de iş makineleriyle müdahale ederek yolu kısa sürede ulaşıma açtı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:20:31 Güncelleme: 14:24:14 İHA

Van-Hakkari karayolu, sel nedeniyle Başkale ilçesi yakınlarında ulaşıma kapandı.

Başkale ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle meydana gelen sel suları, beraberinde getirdikleri taş ve toprakla Van-Hakkari karayolunu Gedikbaşı Mahallesi yakınlarında ulaşıma kapattı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle müdahale ederek yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yolun ulaşıma açılmasıyla araç geçişleri de kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.

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