İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri;

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ, internet sitesinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Buna göre, İstanbul'da birçok ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. İşte İSKİ planlı su kesintileri listesi...

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Görele Mah Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kaptanpaşa Mah,Piyale Paşa Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüp Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Balat Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 15:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Ferahevler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 12:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Fatih Silivri Mah,Yeni Mah,Alibey Mah,Cumhuriyet Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah Açıklama : Elektrik Enerjisi Problemi Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 12:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah,Sultantepe Mah,Kuzguncuk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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