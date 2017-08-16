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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, internet sitesi üzerinden bugün İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:46:17 Güncelleme: 15:47:56

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri;

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ, internet sitesinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Buna göre, İstanbul'da birçok ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. İşte İSKİ planlı su kesintileri listesi...

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Görele Mah
Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kaptanpaşa Mah,Piyale Paşa Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüp
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Balat Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 15:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 12:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Fatih Silivri Mah,Yeni Mah,Alibey Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah
Açıklama : Elektrik Enerjisi Problemi
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 14:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 12:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah,Sultantepe Mah,Kuzguncuk Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.8.2017 - 13:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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