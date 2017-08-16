İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri;
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ, internet sitesinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Buna göre, İstanbul'da birçok ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. İşte İSKİ planlı su kesintileri listesi...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kayışdağı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemalpaşa Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 11:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaağaç Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 11:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Görele Mah
|Açıklama
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 13:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kaptanpaşa Mah,Piyale Paşa Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Özal Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 11:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüp
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balat Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 15:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 11:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçükyalı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 12:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Silivri Mah,Yeni Mah,Alibey Mah,Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 09:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 10:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Silivri Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 11:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 11:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah,Akfırat Mah
|Açıklama
|:
|Elektrik Enerjisi Problemi
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 13:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maltepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 14:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 09:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçük Çamlıca Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 12:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İcadiye Mah,Sultantepe Mah,Kuzguncuk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 13:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.8.2017 - 13:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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