Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin aldığı referandum kararına ilişkin, "Bu olduğu zaman o bölge kan gölüne döner. Dolayısıyla bu, bölgede yaşayan hiç kimsenin, hiçbir etnik grubun ya da mezhebi grubun işine gelmez. Sadece batılı güçlerin, emperyalistlerin ve siyonist İsrail'in işine gelir. Onun için bundan herkesin uzak durması gerekir." dedi

Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Destici, burada basın toplantısı düzenledi. Yine şehitler olduğunu ifade eden Destici, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele verildiğini, bu mücadeleden duydukları memnuniyeti ve sonuna kadar desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da hain ve katil PKK terör örgütü, onun uzantısı olan PYD ve YPG unsurlarına karşı da devletimiz, ülkemiz ciddi bir mücadele veriyor. Hem Suriye'nin kuzeyinde PYD ve YPG'nin yapılanmasına müsaade etmemek, oradaki yapısını sonlandırmak adına Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm desteğine karşı, Türkiye ciddi bir mücadele veriyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın bir benzeri ya da devamının gelmesini biz destekliyoruz ve doğru buluyoruz ve gelmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde asla bir PYD, YPG varlığına hele ki orada kalıcı hale gelecek bir varlığına müsaade edilmemelidir. Bu direkt Türkiye'nin geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını, milletinin birliğini etkiler."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN YENİ ÇABALARI

Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde PKK'nın yeni yapılanma alanları oluşturmaya çalıştığını gördüklerini dile getiren Destici, yeni şehirlere, yerleşim yerlerine girip orada örgütlenme çabası içinde olduklarını aktardı.

Destici, Kerkük ve Sincar bölgesinin bunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin yine bu konuda ciddi adımlar attığını ve buralarda PKK'nın örgütlenmemesi, yeni Kandiller oluşturulmaması adına gerekli adımların atıldığını görüyoruz ve bu adımlarda da sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Buralarda da asla PKK varlığına müsaade edilmemesi gerekiyor. Kuzey Irak'ın ayrı bir durumu daha var. O da Irak'ın içindeki Bölgesel Kürt Yönetimi ve başındaki Barzani'nin eylül ayında bağımsızlık referandumu yapacağını açıklamış olması. Bunu kabul etmediğimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da kabul edilmeyeceği çok net bir şekilde açıklandı. Oradaki Türkmen kardeşlerimizin de bu konuyla ilgili net tavırları var. Bu olduğu zaman o bölge kan gölüne döner. Dolayısıyla bu, bölgede yaşayan hiç kimsenin, hiçbir etnik grubun ya da mezhebi grubun işine gelmez. Sadece batılı güçlerin, emperyalistlerin ve siyonist İsrail'in işine gelir. Onun için bundan herkesin uzak durması gerekir."

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Şu anda memur ile hükümet arasında toplu sözleşme görüşmeleri olduğunu ifade eden Destici, memurun talebine karşı hükümetin 2018 ve 2019 yılları için 3+3 zam teklifinde bulunduğunu anımsattı.

Bu teklifin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak bizim teklifimiz şudur: 2018 ilk altı ay için 8, ikinci altı ay için 7, yine enflasyon aynı şekilde devam ederse 2019 için de ilk altı ay için 8, ikinci altı ay için 7 yani yıllık yüzde 15'lik bir zam Büyük Birlik Partisi tarafından teklif edilmiştir. Bu teklifimizin değerlendirilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

MARMARA DEPREMİ

BBP Genel Başkanı Destici, 17 Ağustos 1999'da Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremi hatırlatarak, özellikle son günlerde deprem uzmanlarının İstanbul için 2030 yılına kadar ciddi bir deprem beklentisi içinde olduklarını söylediklerini aktardı.

Bu konuda alınan tedbirler konusunda büyük noksanlıklar bulunduğunu savunan Destici, "Geçenlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı ile istişare etme fırsatı yakaladık. Ciddi çabaları, gayretleri, hazırlıkları olduğunu gördüm ama bunların henüz uygulamaya geçmediğini görüyoruz. Bu hazırlıkların ve çabaların bir an evvel uygulamaya geçmesi lazım çünkü bekleyecek günde değiliz. Uzmanların bir öngörüsü var, yarın da olabilir 2030'da da olabilir. Biz yarın olacakmış gibi hazırlığımızı ülke olarak yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

ÖSYM'nin üniversite yerleştirmesindeki hatasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Mustafa Destici, bunun kabul edilebilir ve geçiştirilebilir bir şey olmadığını belirterek, "ÖSYM'de hata yapanlar da eleştirilerek geçilemez. Hata kiminse bedelini ödemesi ve koltuğu terk etmesi lazım. Yapamayacaklar gitsin, yapacaklar gelsin." dedi.

Mustafa Destici