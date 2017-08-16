Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından süren operasyonda, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

16.08.2017 tarihinde İlimiz Merkez Namaz Dağı ve Güneyçam üs bölgelerimize yapılan eş zamanlı saldırılar sırasında açılan ilk ateş sonucu 1 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuştur. Saldırılar üzerine güvenlik kuvvetlerimizce anında karşılık verilmiş ve takiben yapılan operasyonlar neticesinde bir(1) Bölücü Terör Örgütü Mensubu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.





