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Şırnak'ta bir terörist ölü ele geçirildi

Şırnak'ta 1 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin önemli açıklama

Şırnak'ta 1 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu saldırının ardından başlatılan operasyonda, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:37:07 Güncelleme: 16:47:23 HABERTURK.COM

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından süren operasyonda, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

16.08.2017 tarihinde İlimiz Merkez Namaz Dağı ve Güneyçam üs bölgelerimize yapılan eş zamanlı saldırılar sırasında açılan ilk ateş sonucu 1 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuştur. Saldırılar üzerine güvenlik kuvvetlerimizce anında karşılık verilmiş ve takiben yapılan operasyonlar neticesinde bir(1) Bölücü Terör Örgütü Mensubu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    terör hala bitmedi. mekanı cennet olsun şehidimizin
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