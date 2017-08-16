Show TV'de yer alan habere göre Tuzla'da kucağında çocuğu olan genç kadını zorla araca bindirmeyen çalışan kocaya yoldan geçen başka bir kadın sürücü engel oldu. Görüntülerde olay yerinden geçen zabıta ekibinin olaya müdahale etmediği görülüyor.
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YORUMLAR 4
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Misafir 6 dakika öncebu zabıtalar hakkında işlem yapılmalı00
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Misafir 7 dakika öncehelal olsun böyle ablaya yürekli kadınlarda var..00
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Misafir 9 dakika öncezabıtanın bu tür olaylara müdahale yetkisi yok. İşportacı,sokak satıcıları ve dilencilere karışabiliyorlar00