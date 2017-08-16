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Tuzla'da kocasıyla tartışan kadına başka bir kadın sürücü yardım etti

Eşine kızan genç kadın bebeğini de alarak evden çıktı. Kocası otomobille peşinden gelip karısını aracına bindirmeye, bebeğini de kucağından almaya çalıştı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:03:16 Güncelleme: 17:31:44

Show TV'de yer alan habere göre Tuzla'da kucağında çocuğu olan genç kadını zorla araca bindirmeyen çalışan kocaya yoldan geçen başka bir kadın sürücü engel oldu. Görüntülerde olay yerinden geçen zabıta ekibinin olaya müdahale etmediği görülüyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 dakika önce
    bu zabıtalar hakkında işlem yapılmalı
  • Misafir 7 dakika önce
    helal olsun böyle ablaya yürekli kadınlarda var..
  • Misafir 9 dakika önce
    zabıtanın bu tür olaylara müdahale yetkisi yok. İşportacı,sokak satıcıları ve dilencilere karışabiliyorlar
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