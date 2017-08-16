Show TV'de yer alan habere göre Tuzla'da kucağında çocuğu olan genç kadını zorla araca bindirmeyen çalışan kocaya yoldan geçen başka bir kadın sürücü engel oldu. Görüntülerde olay yerinden geçen zabıta ekibinin olaya müdahale etmediği görülüyor.

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