Diyarbakır'da kent merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik, yapılan araştırmalar, alınan istihbarat, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar ve yakalanan terör örgütü üyelerinin verdiği ifadeler doğrultusunda kent merkezi ve bazı ilçelerde operasyon düzenlendi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 4 günde birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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