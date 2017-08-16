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Diyarbakır'da terör operasyonunda 32 gözaltı 

Diyarbakır'da yapılan terör operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar yapıldı. 32 şüpheli gözaltına alındı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:07:10 Güncelleme: 18:36:56

Diyarbakır'da kent merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. 

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik, yapılan araştırmalar, alınan istihbarat, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar ve yakalanan terör örgütü üyelerinin verdiği ifadeler doğrultusunda kent merkezi ve bazı ilçelerde operasyon düzenlendi. 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 4 günde birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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