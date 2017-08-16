Başbakan Binali Yıldırım 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuşuyor.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



"Deprem, dünyanın gerçeği. Depremleri engelleme şansımız yok. Gelişimine baktığımız zaman son yüzyıl içerisinde 39 Erzincan depremiyle beraber deprem hareketlerinin doğudan batıya doğru ilerlediğini görüyoruz. Bunun en son örneği 99 depremidir. Demek ki bundan sonra olacak deprem de batı bölgemizde olacak. Bu bilimsel bir tespittir. Bu gerçeği bilerek, bu alanda bilinçlenerek altyapı, üst yapı tedbirlerini alarak deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz."



"O dönemde İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürü'ydüm. 2900 civarında yaralıyı hastanelere kaldırdık. O gün Türkiye'yi yönetenler bu krizi yönetemedi. İlk gün insanlar kendi imkanlarıyla enkazlardan kurtuldu."

"Hükümet olarak geçmişten ders alarak yeni tedbirler alıyoruz. Afetle ilgili bir çok kuruluşu bir arada topladık. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığını kurduk."

"Çünkü biliyoruz ki deprem öldürmez riskli yapı öldürür."

"Doğal afetlerle ilgili bir konu da zorunlu deprem sigortası."

"Derin kuyu sismik yer istasyonunu kurarak, anlık veri ulaşımını sağladık. 913 istasyona ulaştık"

"AFAD deprem uygulaması geliştirildi. Kullanıcılara anlık hızlı bilgi paylaşımını sağladık. Bu uygulama yaklaşık 100 bin kullanıcıya ulaştı"

"Ulusal deprem stratejisi kapsamında riskleri azaltmaya yönelik bütün projelere destek veriyoruz"

"2011 Van depremin olduğu anada haberci alır almaz yarım saat içinde olay yerine gittik. Gittik gördük ki hala koordinasyon olduğunu da tespit ettik. Bu konuyla ilgili hemen iki bakanımızı görevlendirdik."

"Van depreminde bir anımız oldu. Bir televizyon kanalında bir muhabir, canlı yayında şunu söyledi. 'Şuanda burada iletişim kanallarını tümü kesilmiş durumda' televizyon ekranında da 3G bağlantı yazıyor"

"Van depreminde BTK'dan bir şey istedik. Biz bu enkaz altında kalanlara ulaşabilir miyiz diye sorduk. BTK da enkaz altındakilere mesaj atarak yer tespitini sağladık. Bu sayede 600 vatandaşımıza ulaştık."