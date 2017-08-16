Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, raporda, sarı saçlı, ojeli kadının başına sopa ve taş vurularak öldürülmüş olabileceği ya da kaza kurbanı olduğu belirtildi.







Diğer yandan jandarma, öldürülen kadının kimliğini tespit etmek için Türkiye genelinde 212 kayıp kadının ailesine ulaşarak, fotoğraflarını gösterip kimliğini belirlemek için çaba gösteriyor. Kadının üzeri pullarla kaplı 38 numara babet ayakkabısının da nereden alındığı araştırılıyor.





YOL KENARINA ATILDI



Olay, Çanakkale- İzmir Karayolu'nun Şakran Mahallesi, İncirlik Mevkisi'nde meydana geldi. Pazar öğle saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar battaniyeye sarılı bir ceset buldu. Yapılan incelemede, cesedin 1.65 boyunda, 65 - 70 kilo arasında, sarışın, üzerinde çiçek motifli elbise, gümüş renkli babet ayakkabı bulunan 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi. Tırnakları ojeli olan ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kadının parmak izi taramasından da kimlik bilgilerine ulaşılamadı. 15-20 gün önce öldüğü belirlenen genç kadının kimliği için Türkiye genelinde 212 kayıp kadın incelenmeye alındı. Yanında bulunan üzeri pullarla kaplı 38 numara babet ayakkabının da nereden alındığı araştırılıyor.

OTOPSİ YAPILDI



Ekipler, aile içi infaz ve töre cinayeti olma ihtimalini de değerlendirirken genç kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan ilk otopside, kadının kafa travması sonucu öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Uzmanlar, kadının başına sopa ve taş gibi sert bir cisimle vurularak kafa travması sonucu öldüğünü belirledi. Raporda ayrıca, otomobil çarpması sonrası ölmüş olma ihtimalinin de olduğu yönünde görüş bildirildi.