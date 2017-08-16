Diyarbakır Havalimanı’nda henüz bilinmeyen bir neden dolayı pist ışıkları söndü. Sunekspres’in Antalya-Diyarbakır seferini yapan ve Pegasus’un İstanbul-Diyarbakır seferini yapan iki uçak iniş yapamadı. Yaklaşık olarak 30 dakika havada kalan iki uçak büyük tehlike atlatırken, iniş için Elazığ Havaalanı’na yönlendirildi. Anadolu Jet’in İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak ise kalkışa hazırlandığı sırada pistin ışıkları sönmesiyle pistin ortasında kaldı. Antalya, Ankara ve İstanbul seferini yapan 6 uçağın seferi iptal edildi.



8. Anajet Üssü’nün kontrolünde olan pistin ışıklarının yanması için çalışmalar sürüyor.





Habertürk Haber Merkezi'nde Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Havalimanı’nda karanlıkta uçakların inmesini sağlayan pist ışıkları henüz bilinmeyen bir neden dolayı aniden söndü. Pist karanlık olduğu için Sunekspres’in Antalya-Diyarbakır seferini yapan ve Pegasus’un Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak iniş yapamadı.



İki uçak yaklaşık olarak 30 dakika boyunca havada kalarak ışıkların yanmasını bekledi. İki uçağında birlikte havada kalması nedeniyle yolcular büyük tehlike atlattı.



Uçaklar uzun süre havada kaldıktan sonra pistin ışıkları yanmaması nedeniyle, iniş için Elazığ Havaalanına yönlendirildi.

İstanbul-Diyarbakır seferini yapan Anadolu Jet’e ait uçak kalkış yapacağı sırada ışıkların sönmesiyle pistin ortasında kaldı. Yolcular halen uçakta bekletiliyor.



Işıkların sönmesi nedeniyle, saat gece 24.00 kadar olan Antalya, Ankara ve İstanbul seferlerini yapan, 6 uçak iptal edildi.

Diyarbakır 8. Anajet Üssü’nün kontrolünde olan pistin ışıklarının yanması için çalışmalar devam ediyor.

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