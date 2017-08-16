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Düzce'de fındık işçilerini taşıyan araç devrildi: 10 yaralı

Düzce Akçakoca'da fındık işçilerini taşıyan traktörün devrildi. 5'i ağır 10 işçi yaralandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:35:55 Güncelleme: 23:43:27 İHA

İHA'nın haberine göre, çevreyolunda İ.P idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi devrildi. Traktörün kasasında bulunan 10 fındık işçisi yaralandı.



Yaralı işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Durumları ağır olan yaralı işçilerden Hediye Ekinci, Fidan Ekinci, Esra Ekinci ve Mine Ebred Düzce Üniversitesi Araştırma hastanesine sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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