Hakkari'de partisinin il binası açılışında konuşan MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hakkari ve Şırnak illerinin ilçe statüsüne düşürülmesinin yanlış olduğunu söyledi. Akçay, "İnanıyorum ki, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi de bu hassasiyete kayıtsız kalmayacaktır" dedi.

10 YIL ARADAN SONRA İLK

DHA'nın haberine göre; MHP, Hakkari'de 10 yıl aradan sonra parti teşkilatı kurup bina açtı. Açılışa MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bazı MYK üyeleri, İstanbul, Muş, Şırnak, Siirt, Van il ve ilçe başkanları katıldı. Bulvar Caddesi'nde bir binanın 7. katında hizmete açılan MHP il binasının açılışını yapan MHP Grup Başkan Vekili Akçay, kendisini karşılamaya gelen Hakkarililerle tek tek tokalaşıp sohbet etti.

10 yıl aradan sonra MHP İl Başkanlığı'na atanan Fatih Özbek, açılışa katılan herkese teşekkür etti. Açılışta konuşan MHP Grup Başkan Vekili Akçay kendilerine sevgiyle ve geleneksel konukseverliğiyle ev sahipliği yapan Hakkarililere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Akçay şöyle konuştu:

"MHP Genel Başkanı liderimiz sayın Devlet Bahçeli'nin bütün Hakkarili kardeşlerimize gönül dolusu selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini getirdim. Şu anda liderimizin aklı, fikri, gönlü de Hakkari ile, sizlerle ve bizlerle birliktedir. Çünkü Hakkari vatandır. Hakkarili aziz vatanın asil evlatlarıdır. Ben de bir Manisa Milletvekili olarak diyorum ki, Hakkari Manisa´dır, Manisa Hakkari´dir. Hakkari, İstanbul'dur, Hakkari Ankara'dır. Bu düşüncelerle bugün MHP il binamızın açılışı vesilesiyle Hakkarili vatandaşlarımızla kucaklaşmaya, kaynaşmaya, hemhal olmaya, dertleşmeye, dert ortağı olmaya geldik. MHP grubu olarak da Hakkari il ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili hazırladığımız raporları da il başkanımıza takdim edeceğiz.Bunu belki bir başlangıç olarak sayabiliriz. Bundan sonra da MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu olarak Hakkari'nin sorunları, bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmaları 1 Ekimden itibaren Meclis açıldığından itibaren ele alacağımızı buradan belirtmek istiyorum."

"MHP'NİN NABZI HAKKARİ'DE ATMAKTADIR"

Akçay, MHP'nin nabzının Hakkari'de attığını, Hakkari için attığını kentin dertlerini bildiklerini, çözüm için gayret gösterdiklerini söyledi. Akçay, "Bu ocağımıza, partimize bütün Hakkarili hemşerilerimizi bekliyoruz. İl binamız bütün Hakkarili vatandaşlarımıza, herkese açıktır. MHP bir millet ocağıdır. Bu ocakta sevgi, saygı, arkadaşlık, kardeşlik, dostluk, dayanışma, dert ortaklığı vardır. Hakkari dertlidir. Hakkarilinin dertlerini biliyoruz. Hangisini sayalım. Derdi veren Allah dermanı da verir. Elbette Hakkari'nin dertlerine dermanı da vardır ve bu derman yerine gelecektir. Hakkarili vatandaşlarımız huzur istiyor, iş ve aş istiyor. Durduk yerde dert birden fazla iken yeni dertler de açılmasını istemiyoruz" dedi.

Hakkari ve Şırnak illerinin ilçe statüsüne getirilmesi meselesinin şu anda acil ve öncelikli meseleleri olduğunu belirten Akçay bu durumun vatandaşlarda ciddi üzüntüye neden olduğunu söyledi.

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