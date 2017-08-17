Türk Hava Yolları'nın (THY) Port Louis-İstanbul seferini yapan uçağında bulunan Hollandalı bir yolcu şeker komasına girerek hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre, 68 yaşındaki Hollandalı uyruklu Ramduelarie Ramavadh ailesiyle birlikte Mauritius´un başkenti Port Louis´ten İstanbul aktarmalı Amsterdam´a gitmek için THY uçağına bindiler. Hollandalı yolcu, uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan kabin görevlileri yaptı. Şeker komasına girdiği tespit edilen Ramavadh yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. THY´nin Port Louis-İstanbul seferini yapan TC-LGN kuyruk tescilli Airbus A333 tipi uçağı saat 04.25´de Atatürk Havalimanı´na iniş yaparken, Hollandalı yolcunun cenazesi morga kaldırıldı.

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