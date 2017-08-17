İzmir'in Çiğli ilçesinde servis aracında unutulan ve havasızlıktan öldüğü iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan servis şoförü T. İ. tutuklandı.



İHA'nın haberine göre, İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah anaokuluna gitmek için bindiği servis aracında unutulan ve havasızlıktan öldüğü iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin olayında gözaltına alınan servis şoförü T.İ. ve D.K. dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan servis şoförü T.İ. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken servis görevlisi bayan D.K. ise serbest bırakıldı.



OLAY NASIL OLMUŞTU?



Olay, Salı günü Çiğli ilçesindeki bir özel anaokulunda meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden alınan 3 yaşındaki Alperen Sakin, servis aracıyla okula geldi.



İddialara göre, minik Alperen ardından da servis aracında unutuldu. Aradan dakikalar geçerken, minik Alperen servis aracında baygın halde bulundu ve okul içerisine alındı.



Ardından minik Alperen'i hastaneye kaldıran okul yönetimi aileye haber verdi. Hastanede tedavi altına alınan minik Alperen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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