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Esenyurt'ta kamyon inşaat kazı alanına devrildi

Kamyondaki 4 kişi çevreden yardıma gelenler tarafından bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılıp hastaneye gönderildi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:24:44 Güncelleme: 12:25:14 DHA

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, koruyucu bariyerlere çevrili bir inşaatın kazı alanına uçtu. Düştüğü yerde yan yatan kamyondaki 4 kişi çevreden yardıma gelenler tarafından bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılıp hastaneye gönderildi. Bu arada olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun uçtuğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    herşey de bu esenyurt da mı olur.istanbulun adanası gibi bişey bu ya
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