Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, koruyucu bariyerlere çevrili bir inşaatın kazı alanına uçtu. Düştüğü yerde yan yatan kamyondaki 4 kişi çevreden yardıma gelenler tarafından bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılıp hastaneye gönderildi. Bu arada olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun uçtuğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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