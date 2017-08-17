Gaziantep'te yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak
17 Ağustos 2017 Perşembe, 13:52:07 | Güncelleme: 14:09:59
DHA
Pazartesi günü yanan iplik fabrikasının sahibi, çıkan yangında kaybolmuştu. Fabrika sahibi Tuncay Kara için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünde Pazartesi günü çıkan yangından bu yana kendisinden haber alınamayan fabrika sahibi 63 yaşındaki Tuncay Kara halen bulunamadı.
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Arama çalışmaları devam ederken, Kara için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak.
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DHA'nın haberine göre, Sam Mahallesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde geçen pazartesi günü saat 16.00'da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 12 saatte söndürülebildi.
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Yangında fabrika sahibi Tuncay Kara'dan haber alınamaması üzerine soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla arama çalışması başlatıldı.
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Depo bölümünün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası ulaşılamayan Tuncay Kara'nın bulunması için bugün de AFAD, UMKE, itfaiye ve işçilerin katılımıyla arama yapıldı.
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Fabrikada arama çalışması yürüten 100 kişilik ekip, Kara'ya henüz ulaşamazken, hasar gören fabrikadaki molozlar da temizleniyor.
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Haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası Kara için yakınları tarafından yarın öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.
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Yangında fabrikanın hemen yanında bulunan bazı binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yerleşim yerine fabrika yapılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, fabrikanın evlerinin hemen yanında olduğunu ve tehlike saçtığını söyledi.
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Fabrikanın yanan depo bölümünün hemen yanında bulunan evinde büyük çapta hasar olduğunu belirten Ersin Gülşen, evinin eşyalarını yeni yaptırdığını ve yangından sonra mağdur kaldığını ifade etti.
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Mağduriyetlerinin karşılanmasını isteyen Ersin ve Cennet Gülşen çifti, evlerinde oturamadıklarını anlattı.