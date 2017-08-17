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Gaziantep'te yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

17 Ağustos 2017 Perşembe, 13:52:07 DHA

Pazartesi günü yanan iplik fabrikasının sahibi, çıkan yangında kaybolmuştu. Fabrika sahibi Tuncay Kara için gıyabi cenaze namazı kılınacak

  • 1 Gaziantep'te yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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    Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünde Pazartesi günü çıkan yangından bu yana kendisinden haber alınamayan fabrika sahibi 63 yaşındaki Tuncay Kara halen bulunamadı. 

  • 2 Gaziantep'te yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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    Arama çalışmaları devam ederken, Kara için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak.

  • 3 Gaziantep'te yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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    DHA'nın haberine göre, Sam Mahallesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde geçen pazartesi günü saat 16.00'da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 12 saatte söndürülebildi.

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  • 4 Gaziantep'te yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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    Yangında fabrika sahibi Tuncay Kara'dan haber alınamaması üzerine soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla arama çalışması başlatıldı. 

  • 5 Gaziantep'te yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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    Depo bölümünün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası ulaşılamayan Tuncay Kara'nın bulunması için bugün de AFAD, UMKE, itfaiye ve işçilerin katılımıyla arama yapıldı.

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