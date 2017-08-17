Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos depreminin üzerinden 18 yıl geçtiğini anımsatarak, siyaset kurumunun ve ülkeyi yönetenlerin önce kendisine, "Biz, İstanbul depremine ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşanacak bir depreme ne kadar hazırlıklıyız." sorusunu yöneltmesi gerektiğini belirtti.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında "Nuriye ve Semih Ölmesin, Nuriye ve Semih Yaşasın" yazılı pankartın açıldığını hatırlatan Özel, "Artık 'Yaşasın' demek suç oldu. 'Yaşamasın' demek suçtur, 'Ölsün' demek suçtur, 'Bunu öldürün' demek suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu pankartın ardında maç izleyen 17 kişinin ifadeye çağrıldığına işaret eden Özel, 11 kişinin tutuklandığını, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve 4 kişinin de arandığını söyledi. Özel, "(Bu iki genç arkadaşımız ölmesin) demek suç olmuş. Ölsünler mi kardeşim? Türkiye'ye, 'Nuriye ve Semih ölmesin' diyenleri tutuklayanları şikayet ediyoruz, bunları ihbar ediyoruz." diye konuştu.

"ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NE NOTA VERİYORUZ"

Dış politika konusundaki eleştirilerini de sıralayan Özel, "O gün sabah, reisin tansiyonu yüksekse dış politikada tansiyon yüksek, o gün sabah reis evde kavga ettiyse öğlen Merkel'le de kavga edebilir." görüşünü ileri sürdü.

Adil Öksüz konusunda daha kuvvetli delillerle Almanya'nın üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Adil Öksüz gibi teröristin, darbecinin kollanmasına, saklanmasına yönelik verilen notanın bir müzik notasından ve kıymeti harbiyesi olmayan bir şekilde algılanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Öksüz'ün kimler tarafından korunup kollandığı sorularını yönelten Özel, "(Bu konuda gereğini neden yapmıyorsunuz?) diye biz de Türk halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları adına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne nota veriyoruz." ifadesini kullandı.

"GÜL'ÜN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMELER MANİDAR"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen törene katılmamasının ve bu konuda yaptığı değerlendirmelerin son derece manidar olduğunu ifade eden Özel, Gül'ün, "Partimiz kuruluş ilkelerine dönmelidir." sözünün altının çizilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özel, şu görüşleri savundu:

"Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde uzlaştıkları, kamuoyuna 'Parti nasıl bir parti olacak' diye verdikleri ve Abdullah Gül'ün atıf yaptığı ne varsa bugün AKP'nin eleştirildiği bir noktada. Bunun altını çizmek lazım. Bir tek 'Aile kurumu esastır' diye yazmışlar. Onu da herhalde Abdullah Gül dese ki 'Beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı.' Tayyip Erdoğan'ın devleti yönetirken aile kurumunu esas aldığı doğru. Bir devleti, aile tarafıdan yönetilen devlete dönüştürdüler. Onun dışında da ilk kuruluş ilkeleriyle bağdaşır ve tutarlı olan hiç bir tarafları yok."

"BEN İNANDIĞIM BÜTÜN KUTSAL DEĞERLER ÜZERİNE YEMİN EDERİM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarına da değinen Özel, "Bugün 'yeni iddialar' diye söylediği her şey 17 Haziran 2017 günü Güneş gazetesinin manşeti zaten. O gün televizyonlarda, internette, Twitter'da ne iddia, ne yalan, ne hakaret varsa Mahir Ünal tutmuş onları tekrar bize soruyor." diye konuştu.

Ünal'ı karşılıklı olarak tartışmaya davet eden Özel, MİT tırlarıyla ilgili bilgilerin gerçek olduğunu söyledi. Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortada bir suç yok. Böyle bir suçun olduğunu kabul etmiyoruz. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali, kendi işledikleri suçu örtmek için başkasına suç icat ediyorlar. Sen mama yolladın da millet mamaya mı engel oldu? Sen Türkiye'nin yararına bir iş yaptın da millet bunu mu ortaya çıkardı?

Mahir Ünal, ben inandığım bütün kutsal değerler üzerine, siyasi hayatımın bedeline, pahasına hem yemin eder hem ortaya iddia koyarım. O tırlarda bebek maması yoktu. Sen bununla ilgili bir iddia ortaya koyabilir, bir yemin edebilir misin? Ben inandığım bütün kutsal değerler üzerine yemin ederim."

"Kontrollü darbe" söylemine ilişkin de Özel, "15 Temmuz bal gibi bir darbe girişimidir. Ama 15 Temmuz'da iki tane darbe, iki tane 15 Temmuz var. Biri FETÖ'nün 15 Temmuz'u ve karşısında halkın 15 Temmuz'unu bularak geri püskürtülmüştür. İkincisi sarayın 15 Temmuz'u. Araçsallaştırarak, kullanılarak 20 Temmuz OHAL darbesi yapılmıştır." iddiasında bulundu.

"TEHDİDE, ŞANTAJA BOYUN EĞERSEK NAMUSSUSUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17 Mayıs 2015'te Zaman gazetesini ziyaret etmediğini, geçmişte bir otelde Kılıçdaroğlu'nca düzenlenen basın toplantısında, tüm gazetecilerle birlikte bu gazetenin temsilcisinin de yer aldığını hatırlatan Özel, Mahir Ünal'ın bu nedenle özür dilemesini istedi.

Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Tehdide, şantaja boyun eğersek namussuzuz. CHP, sizin şantajınıza, tehdidinize boyun eğseydi ne Türkiye Cumhuriyetini ne de CHP'yi kuramazdı. Bizim birinci genel başkanımıza, kurucu genel başkanımıza saraydaki Vahdettin tutuklama ve ölüm emri verdi. Eğer biz sarayın ölüm emrine ve tutuklanma, hapsedilme tehdidine boyun eğseydik, bu partiyi de bu ülkeyi de kuramamıştık. O yüzden senin kurucu genel başkanının, benim son genel başkanıma yaptığı tehdit ve şantaj sökmez. Vahdettin'e ne cevap verdiysek, nasıl yolumuza devam ettiysek, nasıl bu ülkeyi kurtarıp bu cumhuriyeti kurduysak aynı yolda devam ederiz.

Bir Pazar günü sandıklar açıldığında tıpış tıpış gideceksiniz. Biz, demokratik yollardan gidişinizi izlemek için can atıyoruz. Başka yollardan sizi götürmeye kalktıklarında da koşup gelip Meclis'i açıp buna izin vermeyiz. 'Yeneriz, yeniliriz bu ülkenin yapılacak ilk seçimlere kadar anamuhalefet partisiyiz' diyecek kadar da sizin hukukunuzu ve bu ülkedeki insanların oyunun hakkını savunmuşuz. Yarın darbe olsun, yine biz burada seçilmiş hükümetin arkasındayız."

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

TBMM Başkanlığının, vatandaşlığı iade edilen ve Malezya'ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı'ya milletvekilliğinin düşürüldüğü yıllar için tazminat ödenmesi kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Cumhuriyetten, demokrasiden verilen ödünler bu ülkeye o kadar büyük bedeller ödetti ki Merve Kavakçı'nın varsa bizden bir alacağı alsın güle güle kullansın." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, yapılacak olan ilk seçimlerin bir referandum niteliğinde olduğunu kaydetti.

Özel, "Biz, Tayyip Erdoğan'ın kazanmaması, demokrasinin kazanması için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Parti olarak da 'Hayır' bileşenlerinin ortak değerlerinde buluştuğu her noktada CHP gerekli sorumluluğu almaya da gerekli özveriyi göstermeye de hazır olacaktır. Bunu göreceksiniz. Bunun dışında bir kararlılığımız yok. Sayın Genel Başkanın ifadelerinin açılması kendi tasarrufunda." dedi.