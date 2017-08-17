10 gün sonra yapılacak düğünü için davetiye dağıtan Çağatay Akyıldız aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nişanlısının ölüm haberini alan Yeliz Çevik yasa boğuldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığı bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesinde ikamet eden ve bir fabrikada işçi olan 27 yaşındaki Çağatay Akyıldız dün akşam saatlerinde mahalleden arkadaşlarına davetiye vermeye gitti. Arkadaşlarına 10 gün sonra yapılacak düğünü için davetiye veren Akyıldız bir süre sohbet ettikten sonra aniden fenalaştı.

NİŞANLISI KAHROLDU

Arkadaşlarının yardımıyla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nişanlısının ölüm haberini alan Yeliz Çevik yasa boğuldu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan gencin cenazesi bugün İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Çağatay'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netlik kazanacak.