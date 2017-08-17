Esenyurt'ta Suriyeli bir kişiyi adres sorma bahanesiyle kaçıran yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, kaçırılan Suriyeli'ye 3 gün boyunca işkence yapıldığını belirledi.



DHA'nın haberine göre, Esenyurt Kıraç'ta bir marketi olan Suriye uyruklu Mahmoud T., kimliği belirsiz kişiler tarafından adres sorma bahanesiyle geçtiğimiz pazar günü bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı.



Mahmoud T.'nin oğlu Ali. T.'ye babasının işkence görmüş videolarını yollayan şüpheliler 15 bin lira fidye ödemesini istedi. Ali T. durumu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakare Timi ile iletişime geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt

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Polis ekipleri Mahmoud T.'nin marketinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek Mahmoud T.'yi kaçıran otomobilin izini sürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda İnönü Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi yabancı uyruklu bazı şüphelilerin kullandığını belirleyerek Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Suriye ve Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler tarafından işkence gördüğü belirlenen Mahmout T., tedavi için hastaneye kaldırıldı.Tedavisinin ardından Mahmout T. oğlu Ali'yle kucaklaştı. Operasyon yapılan binanın bodrum katındaki daire ve Suriye uyruklu baba ve oğlunun kucaklaşması polis kameraları tarafından görüntülendi.