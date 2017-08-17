Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde özel bir okulun inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.



DHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir okula ait inşaatta tabla dökülürken göçük meydana geldi. Tablanın üzerinde bulunan işçilerden 2'si göçük altında kalırken, 2 kişi ise yaralı olarak arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göçük altındaki 2 kişiyi de çıkardı. Ancak bu işçilerden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı işçiler İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, göçükle ilgili soruşturma başlattı.



