Milyonlarca öğrenci bir yandan tatillerini sürdürürken, bir yandan da okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Yaz tatilinin sonlanmasının ardından başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı heyecanla bekleniyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Haziran 2017 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayan yaz tatili ile öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlamıştı. Okulların açılmasına halen uzun bir süre var ancak öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi çalışma takvimine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte dersliklerinde yerini alacak.

4 aylık bir eğitim sürecinin ardından 19 Ocak 2018 Cuma günü karneler dağıtılacak ve birinci kanaat dönemi sona erecek. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler, 5 Şubat 2018 tarihinde yeniden dersliklerine dönecek ve ikinci kanaat dönemine başlayacak.

4 aylık ikinci kanaat döneminin ardından da 8 Haziran 2018 Cuma günü karneler dağıtılacak ve böylece öğrenciler yaz tatiline giriş yapacak.

YAZ TATİLİ BOYUNCA NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, 3 aylık yaz tatili süresince öğrencilerin hem beden hem de ruh sağlıkları için faydalı etkinliklere katılmasını ve bu tarz davranışlarda bulunmasını tavsiye ediyor.

Tatil boyunca öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri etkinliklere katılmaları oldukça önemli. Müze ziyaretleri, tarihi mekanlara yapılan ziyaretler, turistik geziler, tiyatro oyunları izlemek ve spor yapmak, öğrencilerin tatili sağlıklı ve yararlı bir şekilde geçirmesi için yapabilecekleri arasında yer alıyor.

Yaz tatilinde neler yapılabilir?

Sosyal etkinliklere katılmak,

Spor dallarıyla uğraşmak,

Tarihi mekanlara ve müzelere gitmek,

Kişisel gelişim sağlayan organizasyonlara katılmak,

Bol bol dinlenmek,

Kültürel etkinliklere katılmak,

Yabancı dil öğrenmek.

Yaz tatili ne zaman bitiyor

Okullar ne zaman açılacak

Tatil ne zaman bitecek