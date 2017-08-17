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Dışişleri Bakanlığı Barcelona’da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Barcelona’da meydana gelen en az 13 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 20:52:27 Güncelleme: 21:02:25

Barselona’da bugün (17 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI KINADI

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."

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