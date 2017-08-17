İHA'nın haberiner göre, Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Bölge ablukaya alınarak karanlıktan yararlanarak kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ile Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya İskenderun Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgiler aldı

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