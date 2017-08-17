Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ABD'ye ait bir insansız hava aracının Ceyhan ilçesinde bir tarlaya düştüğü bilgisini verdi.



Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.





Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Demirtaş, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, insansız hava aracının düştüğü tarlada yangın çıktığı, yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye sevk edildiği öğrenildi. İHA'nın düştüğü tarlada çıkan yangın söndürüldü.







Olay yerine gelen jandarma ekipleri İHA'nın düştüğü alanı kordon altına aldı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç olay yerinde incelemelerde bulundu.