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Afyonkarahisar'da otobüsüne ile minibüs çarpıştı devrildi: 1 ölü 10 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüsün yolcu otobüsüne çarparak şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 01:54:25 Güncelleme: 01:58:15 AA

Alınan bilgiye göre, Hayrullah Özata yönetimindeki 41 PM 251 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Sandıklı karayolunun 25. kilometresinde Mehmet Yenilmez'in kullandığı Serban Belediyesine ait 03 RE 302 plakalı yolcu otobüsüne arkasından çarparak şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki yolculardan Abdullah Çetin (46) hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Özata ile aynı araçta bulunan Hüseyin Küçük, İsmail Akkaş, Ramazan Varol, Mehmet Özdoğan, Fazıl ve Yakup Bilgin, İbrahim, Nurettin ve Yusuf Özcan ise yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki bazı hastanelerde tedavi altına alındı.

Sandıklı ilçesi Akharım belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal ile AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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