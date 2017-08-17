İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. Terör saldırısını DEAŞ üstlendi, ülkede 3 gün yas ilan edildi. Saldırıyı düzenleyen iki şüpheli yakalandı. Türkiye saldırıyı kınadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞİDDETLE KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili olarak İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur terör saldırısını kınadığı mesajında, olayda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya’ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost İspanya halkının acısını yürekten paylaştığını ve müttefik İspanya ile bu zor gününde tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kral 6. Felipe'nin şahsında tüm İspanyol halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralılara acil şifalar dilediği kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: İSPANYA HALKININ ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşanan terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Barcelona'daki menfur saldırıları derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Yıldırım mesajında, "İnsanlığı ve evrensel değerlerimizi hedef alan bu alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz. Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barcelonada bugün gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar" sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB BAKANI ÇELİK: İSPANYA HÜKÜMETİNİN VE HALKININ YANINDAYIZ

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."

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