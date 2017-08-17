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ABD Adana insansız hava aracı
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ABD'nin insansız hava aracı Adana'ya düştü

ABD’ye ait bir insan hava aracının Adana'da Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü

18 Ağustos 2017 Cuma, 02:53:23 Güncelleme: 02:55:52 AA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ABD'ye ait bir insansız hava aracının Ceyhan ilçesinde düştüğünü bildirdi.

Demirtaş, ABD’ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Demirtaş, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, insansız hava aracının düştüğü tarlada yangın çıktığı, yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye sevk edildiği öğrenildi.

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