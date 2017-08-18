Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre; Eskişehir’de, reklamcılık şirketi aracılığıyla internetten üye yaptığı binlerce kişiyi 37 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 23 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İzmir’de internet reklamcılığı amacıyla kurulan ve “kâr payı vermek” vaadiyle ülke genelinde 30 bine yakın üye edinen sözde şirketin Eskişehir’de ikamet eden sahibi Zeynel Okan B., dolandırıcılık ihbarı üzerine emniyet güçlerince takibe alındı.

Üyelerinden topladığı 37 milyon liranın büyük kısmını kız arkadaşıyla yakınlarının hesaplarına havale edip İstanbul’a kaçan Zeynel Okan B.’nin zaman zaman lüks araçlarla Eskişehir’e gidip geldiği, bir rezidanstan daire satın aldığı, arkadaşlarına lüks otomobiller hediye ettiği belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul polisinin desteğiyle zanlıyı Pendik’te yakaladı. Eskişehir’e götürü- len zanlı, tutuklandı.

3 TEMMUZ’DA ORTADAN KAYBOLDU

Epitelyum İnternet Reklamcılık İnşaat Turizm Gıda Danışmanlık şirketi bu yılın ocak ayında İzmir’de Bayraklı’da kuruldu, lüks bir projeden ofis kiralandı. Şirketin tanıtımlarında, sosyal medya üzerinde reklam alanı kiraladıkları ve sitelere trafik yönlendirmesi yaptıkları anlatıldı. İzmir ve diğer illerden yeni üyeler katıldı. İddiaya göre sisteme yatırılan paydan belli periyotlarda kâr payı ödeneceği vaat edildi. Sisteme 30 bin TL kadar para yatıranlar oldu. Kısa sürede büyüyen sisteme 30 bin kişi para yatırdı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, haziran ayında ihbar üzerine şirketi araştırmaya başladı. 3 Temmuz sabahı ise şirket çalışanları, gelen talimatlar sonrası, şirketin hesabından başka hesaplara yüklü para transferlerinin yapıldığını öğrendi. Cep telefonunu kapatan Zeynel Okan B. ortadan kayboldu. Bunun üzerine sisteme para yatıranlar soluğu savcılıklarda aldı. Zanlı B. ise Facebook hesabı üzerinden “İmza yetkilisi olarak kullanıldım. Can güvenliğimden dolayı saklanmak zorundayım” diyerek kayıplara karışsa da yakalandı.