FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulu’ndan havalanarak Ankara’da terör estiren helikopter pilotlarını yönlendiren firari eski yarbay Özcan Karacan’ın Antalya’da yakalanması olayının ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Üzerinden Levent İmir adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet çıkan Karacan’ı, Antalya’da tatilde olan TSK’da görevli bir teknisyenin yakalattığı anlaşıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın edindiği bilgilere göre; 15 Temmuz öncesi darbe toplantılarına katıldığı belirlenen ve Kara Havacılık Komutanlığı’na ait taarruz helikopterleri pilot ve teknisyenlerinin planlanmasını yapan Karacan’ın, polise 15 Ağustos günü yapılan bir ihbar üzerine yakayı ele verdiği öğrenildi. İhbarı yapan ise Karacan ile daha önce aynı birlikte görev yapan bir teknisyen. Tanınmamak için top sakal bırakan ve zayıfladığı görülen Karacan’ı tanıyan teknisyen, polisi arayarak, Muratpaşa civarında Özcan Karacan’a benzeyen birini gördüğünü belirtti. Harekete geçen polis, teknisyenin ihbar ettiği kişiyi bir gün boyunca takibe aldı.

3 DAVADA YARGILANIYOR

Polis, izlediği kişinin Özcan Karacan olduğunu tespit edince önceki gün kıskıvrak yakaladı. Polis, daha sonra 13 aydır firari olan Karacan’ın Muratpaşa’da saklandığı eve baskın yaptı. Karacan’ın eşinin de burada saklandığı ve polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade edildi. Karacan’ın eşiyle birlikte kaçıp saklandığı belirlendi.

Karacan, halen 3 ayrı davada yargılanıyor. Aynı zamanda Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Karacan, Genelkurmay Karargah davâsı, Kara Havacılık davası ve Cumhurbaşkanı’na suikast davası- nın sanıkları arasında yer alıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Karacan hakkında “örgüt yöneticiliği” suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Karacan, bu kapsamda savcı karşısına çıkacak ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası nasıl kaçtığı, nerelerde saklandığı ve kendisine kimlerin yardım ettiğine ilişkin ifade verecek.

TULUMUNDA HEDEF NOKTALAR ÇIKMIŞTI

Ankara Savcısı Alpaslan Karabay, Kara Havacılık Komutanlığı’nda 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin 152’si asker, 3’ü sivil olmak üzere toplam 155 şüpheli hakkında dava açmıştı. İddianamede, Karacan’a ait uçuş tulumunda 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde görev alacak personel listesi ile hedef noktaların yer aldığı not kâğıdının çıktığı bilgisi yer alıyor. Hedef noktalara göre ise helikopterlerle saldırı gerçekleştirilmesi planlanan kurumlar ve konutlar şunlar:

Milli İstihbarat Teşkilatı, TÜRKSAT, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ’nın konutu ve Başbakanlık Konutu. İddianamede, 4 ve 12 Temmuz’da Malatya’ya, 13 Temmuz’da İzmir’e gittiği belirtilen Karacan’ın, burada yerine getireceği görevleri darbecilere bildirdiği ve gerekli talimatları verdiği kaydedildi. 15 Temmuz gecesi Malatya’dan 2 ATAK ile UH-1 helikopteri Ankara’ya gelmişti. Karacan, 13 ve 14 Temmuz akşamı da Yenimahalle’de bulunan bir evde darbe hazırlık toplantıları yaptı. Kara Havacılık Komutanlığı’nın yapacaklarının konuşulduğu toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, İçişleri Bakanı’nın ve MİT Müsteşarı’nın rehin alınmasında helikopterlerle ger- çekleştirilecek faaliyetlerin konuşulduğu da ifade ediliyor.

ÇEVRESİNDEKİLERE 'REHBERİM' DEDİ

Eski kurmay yarbay Özcan Karacan’ın, memleketi Antalya’da saklandığı dönemde kendini rehber olarak tanıttığı ve akrabalarına dahi izini belli etmediği ortaya çıktı. Aynı apartmanda oturan Kerem Çiçek, kendisiyle sık sık sabah ve akşamları karşılaştığını, selamlaştıklarını belirtti. Çiçek, “Ara sıra şapka kullanırdı. Ne iş yaptığını bilmiyordum, 13 yaşlarında kızı vardı. Bir kadın sık sık yanına gidip geliyordu, kız arkadaşı sanıyorduk” diye konuştu. Yan binada oturan Orhan Oskar da “Uzun saçlıydı. Balkonunda oturuyordu, ‘Sen ne iş yapıyorsun?’ diye sordum bir keresinde. ‘Turizm acentesinde çalışıyorum, rehberlik yapıyorum’ demişti. Çok konuşmuyordu, nereli olduğunu bilmiyordum” ifadesini kullandı.