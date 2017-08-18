Adıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların atık suyunun Eğri Çayı'na akmasıyla koku yayılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, yol kapatıp eylem yaptı. Mahalle sakinlerinden Suphi Y. ise, 10 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu.



DHA'nın haberine göre, Organize Sanayi Sitesi'nin bulunduğu Türkiye Petrolleri Mahallesi'ndeki Gülbeyaz konutlarında oturan 50 kişi, sabah erken saatlerde bir araya gelip eylem yaptı. Site sakinleri, fabrika atıklarının aktığı Eğriçayı'ndan kötü koku geldiğini ve evde durulamayacak derecede rahatsızlık verdiğini söyleyip yolu trafiğe kapattı.

ALKIŞLARLA DESTEKLEDİLER

İhbarla gelen polisler, vatandaşlarla yolu açmaları için görüşüp ikna ederken, bu sırada mahalle sakinlerinden Suphi Y. tepki amacıyla 10 katlı bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Kalabalık, çatıdan atlayacağı söyleyen Suphi Y.'yi alkışlarla desteklerken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Suphi Y., polislerin görüşmesi sonucu ikna olup aşağıya indi.



Mahalle Muhtarı Adnan Bozkurt, koku nedeniyle yolu trafiğe kapattıklarını ve sonuç alınmaz ise yeniden eylem yapacaklarını söyledi.



