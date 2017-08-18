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Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ek hizmet binasındaki mutfak bölümünde yangın çıktı

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:36:10 Güncelleme: 12:07:48

Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ek hizmet binasında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı. Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binaya giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 3 dakika önce
    Mit içeri girmenin yolunu bulmuş
  • Misafir 17 dakika önce
    Kim yaktı Yunanistan'ı.
  • Misafir 24 dakika önce
    YAnsın geceler
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