Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın

Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ek hizmet binasında yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre; Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı. Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binaya giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
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YORUMLAR 8
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Misafir 3 dakika önceMit içeri girmenin yolunu bulmuş00
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Misafir 17 dakika önceKim yaktı Yunanistan'ı.00
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Misafir 24 dakika önceYAnsın geceler00