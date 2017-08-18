Konya'nın Karatay ilçesinde 54 yaşındaki Serdar Savaş'ın kullandığı TIR, Piri Esat caddesinde kırmızı ışıkta durdu. TIR, yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmeyince diğer araç sürücüleri, TIR'ın yanına geldi. Sürücünün derin bir uykuya daldığını gören vatandaşlar yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından durumu polise bildirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, TIR'ın motorunu durdurup anahtarı aldı ve Savaş'ı uzun uğraşlar sonucu uyandırabildi. Serdar Savaş'ın alkollü olduğu tespit edilirken alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü "Siz beni hareket halinde değil uyurken yakaladınız. Arabada uyumak suç değil' diyerek kendini savundu. Ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Savaş'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 2 bin 507 lira ceza kesildi. Polis tarafından trafikten men edilen TIR otoparka götürüldü.