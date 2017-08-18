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Gaziantep'te trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:57:26 Güncelleme: 13:57:43 AA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Musa Kelek idaresindeki 27 NM 011 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 50. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Çelik yönetimindeki 04 AT 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki fıstık bahçesine giren otomobildeki Tuncay, Muhittin, Fatma ve Aysel Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan araç sürücüleri ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Çelik, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 kişinin cesedi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

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