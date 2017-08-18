Başbakan: Almanya AB adına racon kesiyor, doğru değil!

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Almanya'ya nota vermesi ve Gümrük Birliği Anlaşması'na ilişkin, "Eğer Almanya bunları korursa, bunlara imkan sağlarsa bu dostluğa yakışmaz. Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmaması müsamaha göstermemesini, yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Gümrük birliği meselesi de Almanya'nın AB adına tek başına karar vereceği bir konumu olmamalıdır. Almanya "bütün Avrupa Birliği benden sorulur" havasında birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil birliğin kurumsal yapısına, ilkelerine de uymayan bir şey. Dayatma anlamına gelir. Ne olursa olsun da bu Gümrük Birliği değişsin diye can atar bir halimiz de yok. Çok fazla endişelenmelerine, heyecanlanmalarına gerek yok" dedi.

Yıldırım'ın Almanya'dan yapılan açıklamalara yönelik soruya yanıtı şu şekilde;

"15 Temmuz darbesine iştirak eden bütün FETÖ teröristlerinin yurt içinde dışında nerede olursa olsun bulup adalete teslim etmek boynumuzun borcudur. Eğer Almanya bunları korursa, bunlara imkan sağlarsa bu dostluğa yakışmaz. Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmaması müsamaha göstermemesini yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye'de bir hukuk devleti. Hukukun içinde bunlar yargılanacak karşılığını görecek.

"ALMANYA BÜTÜN AVRUPA BENDEN SORULUR HAVASINDA BİRLİK ADINA RACON KESİYOR"

Gümrük birliği meselesi de Almanya'nın AB adına tek başına karar vereceği bir konumu olmamalıdır. Almanya "bütün Avrupa Birliği benden sorulur" havasında birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil birliğin kurumsal yapısına, ilkelerine de uymayan bir şey. Dayatma anlamına gelir.

Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir. Türkiye aman aman bir an önce Gümrük Birliği'ni değiştirelim havasında da değildir. Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde karar verecektir. Ne olursa olsun da bu Gümrük Birliği değişsin diye can atar bir halimiz de yok. Çok fazla endişelenmelerine, heyecanlanmalarına gerek yok."

"AMAÇ SURİYE'Yİ KALICI BİR BARIŞA ULAŞTIRMAK"

İran ile ilişkiler ve olası operasyona ilişkin bir soruya Yıldırım, "Suriye'de barışın kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Bu amaca uygun olarak zaman zaman durum değerlendirilmesi yapılıyor. Özellikle İdlip bölgesi ve güney bölgelerde var olan iç savaşı tamamen durdurmak ve Suriye'yi kalıcı bir istikrara barışa ulaştırmak amaç budur. Çalışmalar buna yöneliktir. Bu anlamda oradaki terör gruplarına karşı bir operasyon her zaman gündemdedir. Sivil halka zarar veren güney hudutlarımızda, ülkemize zarar veren özelikle DEAŞ, YPG gibi unsurlara karşı Türkiye olarak ayrıca tedbirlerimiz alıyoruz" diye konuştu.

"BU TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE, NEFRETLE KINIYORUZ. İSPANYOL HALKININ ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

İspanya'daki terör saldırısına ilişkin Yıldırım, "Bu terör saldırısını şiddetle, nefretle kınıyoruz. İspanyol halkının acılarını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Terör dünyanın başının belası. Sadece belirli ülkelerde olması ile dikkatlerin oraya yönelmesi ile terör bitmez. Hep şunu söylüyoruz Türkiye ne kadar güvenli ise Madrid, İspanya, Londra da o kadara güvenli. Küresel teröre karşı ayrım yapmadan falanca terörist diye sınıflandırmaya gitmeden terörde anlayış birliği ile çok sıkı bir mücadeleye ihtiyaç var. Bu mücadelede istihbarat değişiminden tutun ortak operasyona ve terör suçlularının iadesine kadar bir dizi çalışmayı aynı anda yürütmeye ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

"AÇIK RÖMORKLU BİR TRAKTÖRLE YOLCU TAŞINMASI YASAK"

Sakarya'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazasına ilişkin Yıldırım, "Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan bir traktör şarampole yuvarlandı. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere rahmet diliyoruz. Kurallar her şeyin önünde. Açık römorklu bir traktörle yolcu taşınması yasak. Kuralları ihlal etmek ne anlama geliyor, hayatınızı hiçe saymak anlamına geliyor. Önümüz bayram, uzunca bir tatil var. Bu bakımdan bütün vatandaşlarımızdan talebimiz siz siz olun kurallara riayet edin. Yorgun uykusuz yola çıkmayın. Sevdiklerinize eşinize dostunuza sağ salim ulaşın. Bayramlarını hüzüne dönüştürmeyin" ifadelerini kullandı.