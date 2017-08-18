Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören ve yeni kayıt olacak öğrenciler, kayıtların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Açık Öğretim Lise (AÖL) yeni kayıt, kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE (AÖL) KAYIT, KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kala, eğitimine açık öğretimden devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Fakat MEB'in iş takvimi henüz yayınlanmadığı için kayıt tarihleri belirlenmedi. Geçtiğimiz sene yeni kayıt 22 Ağustos-9 Ekim 2016 tarihleri arasında başlamıştı. Buna göre 2017-2018 döneminde kayıtların bu tarihler aralığında alınması bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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