Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreninde konuşuyor.

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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Yarın Konya'dayız. Konya'da da Yüksek Hızlı Tren Garı ve Kayacık Lojistik Merkezi'nin temelini atmış olacağız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 2017 büyümenin, kalkınmanın hız kesmeden devam edeceği bir yıl olacak dedik. Şu anda dünyanın 17., Avrupa'nın 6. ekonomisiyiz. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında yüzde 5 büyüdü, ikinci 4 ayda daha fazla büyüyecek. İşsizlik inşallah daha da geri gidecek. Tek haneli rakamlara indireceğiz. Turizm gelişiyor.

CHP Genel Başkanı ne diyor? Türkiye güvenli değil, mal, can güvenliği yok. Türkiye'ye gitmeyin diyor. Türkiye'nin dostu olmayanlar da aynı şeyi söylüyor. Sana yakışan ülkeni yabancılara kötülemek değil, ülkenle gurur duymak. Yollarda FETÖ'cülerle kol kola yürümek sana yakışmaz.

Siz meydanları topa, tüfeğe, tanka, tüfeğe bırakmadınız, bu ülkeyi ucuz siyasete de bırakmazsınız buna inanıyoruz.

Pensilvanya'daki FETÖ'nün emri ile ülkeyi işgal etmeye kalktılar. Kahramankazan ne yaptı, o Mürted Üssü'nü onların başına geçirdiniz. Çiftçimiz o uçaklar kalkmasın diye ekinlerini ateşe verdiler. Sizin bu kahramanlığınız asla unutulmaz. Onun için Kazan ismini Kahramankazan olarak değiştirdik.

Şimdi bu alçaklar mahkemelerde hesap veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafındaki sivil insanları bombalayan hainlerden biri de Antalya'da yakalandı. Nereye giderseniz gidin, boşuna uğraşmayın, Türk adaletinden kaçamazsınız. Önünde sonunda hesabı en ağır şekilde vereceksiniz. FETÖ'cüler mahkemeye çıkıp en ağır cezayı alacaklar. Bundan şüpheniz olmasın.

"GEREKİRSE FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA OLDUĞU GİBİ..."

Katil her terör örgütünün yaptığı gibi bunlar da çaresiz kalıca sivilleri hedef almaya başladılar. Eren Bülbül'ü şehit ettiler. Bunlar çocuk katili. Bu terör unsurlarını bırakın ülkemizde, sınırlarımızın yakınlarında bile var olma şansı vermeyeceğiz. Sınırı güneye geçince PKK'nın adı birdenbire değişiyor, YPG oluyor. Terörün her türlüsü kötüdür. Gereken cevap da verilecektir. Gerekirse Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz.