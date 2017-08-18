Şemdinli'den acı haber! 1 korucu şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Köyü kırsalında göreve giden korucuların geçtiği güzergaha PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı.
DHA'nın haberine göre; Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Aktütün Köyü Mehendi bölgesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Göreve giden korucuların geçtiği güzergaha teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı korucuların geçişi sırasında patlatıldı. Meydana gelen patlamada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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