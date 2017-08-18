Ardahan'ın Bayramoğlu köyünde üniversiteli kızı 2 yıl boyunca taciz eden evli, 8 çocuk babası servis şoförü, genç kızın amcasını öldürüp babasıyla kardeşini yaraladı.

Olay Ardahan'ın Bayramoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 8 çocuğu bulunan servis şoförü H.B.Y. (46), köyündeki üniversite öğrencisi L.A'yı 2 yıl boyunca telefonla taciz ederek mesajlar gönderdi. L.A, bir süre önce Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanıp okumak için Edirne'ye gitti. Ancak şahıs, Ardahan'dan Edirne'ye kadar gidip, genç kızı rahatsız etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine L.A. polise şikayette bulunarak, savcılık kararıyla koruma tedbiri aldırdı.

"O KIZI ALACAĞIM"

Ardahan'a dönen H.B.Y., önceki gün genç kızın tarladan eve dönen babası Turan A. ve ağabeyi Ömer A.'yı takip edip, evlerinin önünde kurşun yağdırdı. İddiaya göre "O kızı alacağım" diyerek bağıran adamın sesini duyup, dışarı çıkan genç kızın 69 yaşındaki amcası Alaattin A. da kurşunların hedefi oldu. Zanlının açtığı ateş sonucu vurulan Alaattin A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Turan A. ve oğlu Ömer A. hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Şahsın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki profilinde "Size söz, bir gün tüm gazeteciler beni yazacak. Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü de orada olacak" yazdığı ve Kürtçe olarak söylediği türkünün görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan şahsın ailesi olayın ardından güvenlik gerekçesiyle Bayramoğlu köyünden uzaklaştırılarak başka köylere yerleştirildi.