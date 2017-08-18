Osmaniye'de 16 yaşındaki genç kız yüzmek için girdiği nehirde boğularak can verdi

Habertürk Hbaer Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, 16 yaşındaki Nazlıcan Melek Tombaz yakınları ile birlikte dün Ceyhan Nehri kenarına pikniğe gitti. Yüzmek amacıyla nehre giren genç kız gözden kaybolunca yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD ekipleri tarafından dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bugün sabah yeniden çalışma başlatan ekipler suda Nazlıcan'ın cansız bedenine ulaştı. Nazlıcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.