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Atalay Demirci fetö
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Atalay Demirci'nin tahliye kararına yapılan itiraz mahkemece reddedildi

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yapılan soruşturma kapsamında, yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin, tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:37:35 Güncelleme: 18:42:51 DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin, tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi.

DHA'nın haberine göre Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Atalay Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ederek karara itiraz etti. İtiraz kararını değerlendiren, bir üst mahkeme Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddederek, Demirci'nin tahliye kararını onayladı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    itirafcı olmuş o yüzden salınıyor
  • Misafir 4 dakika önce
    hayırdır? bu herifin fethullah ile fotoğrafları var? yarın birgün almanyada pörtler bu da.
  • Misafir 14 dakika önce
    peki kacarsa sorumlusu kim olacak acaba ?
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